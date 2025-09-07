La carcassa di un cetaceo è stata rinvenuta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, trasportata dalle onde del mare sulla battigia. Alcuni bagnanti, notata la presenza dell’animale sulla battigia, hanno allertato il Comune di Ispica che già nel corso del pomeriggio di ieri ha provveduto a caricare la carcassa su un trattore rimuovendola dalla spiaggia.

Si tratta di un esemplare di balena di Cuvier (nome scientifico Ziphius cavirostris), un cetaceo appartenente alla famiglia dei balenotteri o balene becco (Ziphiidae). È una delle specie di balene più conosciute tra quelle a “becco”, famosa per il suo comportamento schivo e per la profondità a cui può immergersi.