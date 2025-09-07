Si avvia nel centro storico di Ragusa una nuova attività nell’ambito del doposcuola annuale: “A scuola con metodo” una nuova realtà che si occupa di impartire lezioni private a ragazzi a partire dai 12 ai 19 anni.

L’attività, insieme ad altre due imprese, ha beneficiato dei contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Ragusa a sostegno delle nuove imprese che aprono in centro storico nell’ambito del progetto “Sto a Ragusa 2025” che hanno dato una forte spinta nell’ intraprendere questa iniziativa. All’inaugurazione presente anche il consigliere comunale Sebastiano Zagami (nella foto sopra).

“Dall’ambito umanistico letterario a quello scientifico, da quello delle lingue antiche (greco e latino) allo studio delle lingue straniere, ci occuperemo di affiancare gli studenti ponendo particolare attenzione al metodo di studio costruendo con loro e insieme a loro il percorso didattico che meglio si adatti alle loro esigenze” spiegano i promotori dell’iniziativa.



“A scuola con metodo” non è un semplice doposcuola dove svolgere solo i compiti quotidiani, esso diventa spazio di confronto con gli insegnanti e luogo dove crescere e sviluppare le proprie capacità.

Ogni studente ha un talento unico.Riconoscerlo e valorizzarlo non è solo insegnare: è accendere la fiducia, la motivazione e la curiosità. Ogni ragazzo e ragazza merita di sentirsi visto e ascoltato. Le iscrizioni sono aperte “e vi aspettiamo numerosi – è spiegato – per iniziare un percorso che duri nel tempo e dove il sapere possa prendere forma”.