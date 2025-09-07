Prendono il via da domani, lunedì 8 settembre, i festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes nella parrocchia di San Giacomo Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa. Quest’anno si celebra il 352esimo anniversario della fondazione della chiesa, che risale al 1773, e il 72esimo dell’istituzione della parrocchia: era il 1953. Si comincia, dunque, domani nel pomeriggio alle 18,30 con la recita del Rosario e, alle 19, la santa messa presieduta dal sacerdote Giovanni Mallia. Martedì si prosegue con la recita del Rosario alle 18,30 e la santa messa delle 19. In quest’ultimo caso sarà presieduto dal sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 19,45, poi, ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria. Mercoledì 10 settembre, alle 18,30, la recita del Rosario, alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Giorgio Cicciarella e alle 19,45 la riflessione mariana. Si continuerà alle 20,30 con la degustazione di cannoli, alle 21,30 lo spettacolo musicale dei “Diamanti 2.0” con Danilo e Chiara. Sarà avviata, inoltre, in questi giorni, un’azione di pulizia straordinaria a cura dell’impresa ecologica Busso Sebastiano per far sì che i luoghi interessati dai festeggiamenti possano presentarsi nella maniera più decorosa possibile.