Il dottor Vito Antonio Bonanno ha preso ufficialmente servizio come nuovo segretario generale del Libero consorzio comunale di Ragusa. Bonanno è stato accolto dalla presidente Maria Rita Schembari che lo ha accompagnato nel primo giro di saluti e confronti all’interno dell’ente.

“Il suo profilo professionale, la sua esperienza e il suo approccio concreto alla pubblica amministrazione rappresentano un valore aggiunto. Siamo certi che saprà contribuire in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi strategici che ci siamo posti per il bene della collettività ragusana”, ha evidenziato la presidente Schembari.

Al termine dei primi confronti, Bonanno ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare la presidente per avermi nominato e per avermi accolto con grande calore a Ragusa. Metto a disposizione tutte le mie competenze, la mia disponibilità e la mia professionalità al servizio dell’amministrazione e di questo territorio, affinché attraverso una proficua collaborazione con i dirigenti possa essere realizzato, in ogni sua parte, il programma amministrativo di chi è stato eletto per guidare la Provincia”.