Ammesso al rito abbreviato il giovane arrestato ad agosto dagli agenti della sezione volanti della polizia di Stato. Si tratta di un ragusano di 22 anni accusato di detenzione al fine della cessione di circa 10 grammi di cocaina suddivisi in 20 dosi, trovati nel sottosella della sua moto, e di 37 grammi di marijuana scovati nell’abitazione dell’indagato. L’arresto è stato convalidato dal giudice unico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, come chiesto dal pm d’udienza Antonella Jovino. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari come disposto dal pm di turno Gaetano Scollo, è stato rimesso in libertà su istanza dell’avvocato difensore Enrico Cultrone. Il giudice del Tribunale di Ragusa ha imposto all’indagato l’obbligo di presentazione ai carabinieri. Il legale del giovane ha chiesto, quindi, i termini a difesa. Il processo direttissimo con l’abbreviato si celebrerà il prossimo 17 novembre.