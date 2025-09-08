Un gruppo speciale di ex studenti si è riunito per celebrare un traguardo importante: i 50 anni dal diploma della 5A Ragioneria dell’istituto “Fabio Besta” di Ragusa. “L’incontro, organizzato in un noto locale della città, ha visto la partecipazione di 27 dei 29 componenti della classe, mentre due compagni, pur non essendo più tra noi, sono rimasti nei cuori di tutti. La serata è stata un’occasione per fare un tuffo nel passato, ricordando aneddoti e momenti condivisi con compagni e insegnanti, ancora oggi indelebili nella memoria di ciascuno” è scritto in una nota. Tra una cena e una chiacchierata, i partecipanti hanno raccontato le vicende di questi cinquant’anni: gioie, difficoltà, successi e qualche dolore, intrecciando racconti e ricordi come fili di una trama che non si è mai spezzata. Al centro della serata, una riflessione sul valore dell’amicizia: per essere veri amici non serve vedersi ogni giorno, ma mantenere un legame saldo, anche a distanza. L’evento si è concluso con la classica foto di gruppo e la consegna degli attestati di partecipazione, suggellando un incontro che ha unito passato e presente, tra emozione e sorrisi.