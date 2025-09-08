Grande festa questa sera al santuario del Carmine. Padre Fabio Pistillo rende grazie a Dio per il 30esimo anniversario di professione religiosa (foto Bracchitta).Il 9 settembre 1995 ad Avila nella chiesa di S. Teresa di Gesù aveva professato i voti di obbedienza, povertà e castità rivestendo l’abito carmelitano.I consigli evangelici sono stati per lui uno splendido dono volti ad avvicinarlo a Dio e aiutarlo ad essere autentico testimone del Vangelo al servizio della Chiesa. Dopo 30 anni al Carmine di Ragusa solenne concelebrazione di ringraziamento con i frati carmelitani, anticipata all’8 settembre giorno in cui la Chiesa fa memoria della Natività di Maria. Hanno partecipato gli Amici del Carmelo, l’Ordine Secolare Carmelitano, la Comunità Eccomi Manda Me e tanti altri fedeli del Santuario. Al termine un gioioso momento di condivisione e agape fraterna.