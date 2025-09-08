Si è concluso con grande successo il primo torneo di beach tennis organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa e dall’Asd Commercialisti e sport. Dopo l’intensa attività professionale che ha caratterizzato il periodo aprile-luglio, i commercialisti ragusani si sono ritrovati sulla dorata sabbia della Riviera Lanterna di Scoglitti per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità. Una trentina di atleti si sono sfidati presso l’arena dell’Asd Stelle del Beach Tennis, articolandosi in quattro gironi.Le finalità del torneo erano principalmente ricreative e sociali, favorendo il gioco di squadra e la collaborazione: per questo motivo le coppie sono state formate tramite sorteggio, escludendo qualsiasi logica competitiva. Sotto la supervisione dei maestri federali Salvo Malandrino e Gaetano Simola, coordinati dal presidente dell’Asd Elio Giacchi, il torneo ha visto una fase eliminatoria seguita da emozionanti scontri diretti. Le semifinali hanno coinvolto le coppie Antoci/Genovese, Sallemi M./Cappello A., Attinelli M./Sallemi B. e Zafarana/Posata. La finale, particolarmente combattuta e ricca di colpi spettacolari ha visto affrontarsi le coppie Antoci/Genovese e Attinelli M./Sallemi B. Dopo una sfida avvincente, la vittoria è andata a Bruno Sallemi e Maurizio Attinelli con il punteggio di 6-4. La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima festoso ed è stata presieduta dal sen. Salvo Sallemi, insieme ai maestri federali di beach tennis Gaetano Simola e Salvo Malandrino e al presidente dell’Asd. L’appuntamento è già rinnovato per il prossimo anno, con l’auspicio di replicare e superare il successo di questa prima edizione, rafforzando i legami professionali e personali all’insegna dello sport e del divertimento.