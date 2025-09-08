Aggiornato a lunedì prossimo il processo per direttissima per il cittadino romeno arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Vittoria e del distaccamento di polizia stradale, il mese scorso, per furto aggravato. L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione di un cittadino, proprietario di una panineria. Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno constatato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, che l’uomo si era introdotto all’interno del locale dopo aver danneggiato il gazebo esterno con un coltello da cucina, creando un varco d’accesso. Una volta all’interno, aveva rubato generi alimentari e bevande, successivamente recuperati e sottoposti a sequestro. Nel corso della perquisizione l’indagato è stato trovato in possesso di tre coltelli da cucina, motivo per cui è stato altresì denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato convalidato. Il romeno, come richiesto dall’avvocato difensore Italo Alia, è tornato libero con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il direttissimo si terrà il 15 settembre.