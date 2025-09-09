Proseguono le celebrazioni legate ai solenni festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes nella frazione rurale di Ragusa denominata San Giacomo Bellocozzo. Domani, dopo la recita del Rosario delle 18,30, ci sarà alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Giorgio Cicciarella. Alle 19,45 la riflessione mariana. Dalle 18 alle 21,30, nello spazio antistante la parrocchia, la festa per i bambini, con gonfiabili, giochi e altro. Alle 20,30 la degustazione di cannoli mentre alle 21,30 ci sarà lo spettacolo musicale dei Diamanti 2.0 con Danilo e Chiara. Si prosegue giovedì con la recita del Rosario delle 18,30 mentre alle 19 ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote Gino Scrofani. Alle 20,30 la degustazione di ceci e cannoli mentre alle 21 è previsto uno spettacolo musicale a cura di Mattia dj animazione. Venerdì, poi, la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Salvatore Giaquinta. Alle 20,30 la degustazione di panini a cura della pizzeria “Yolo”. Alle 21 lo spettacolo teatrale “U ruppu ra cravatta?” a cura dell’associazione teatrale “Amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi. Nel corso di queste giornate, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà una serie di azioni di pulizia straordinaria.