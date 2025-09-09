Momenti di paura dopo la segnalazione di una valigia abbandonata a bordo dei binari della tratta ferroviaria Militello–Vizzini. La segnalazione arrivata da parte di personale di Rfi Italia è stata inoltrata ai carabinieri di Militello in Val di Catania che hanno subito raggiunto il posto indicato individuando il bagaglio vicino alla linea ferrata.

A quel punto è stato subito richiesto l’intervento degli artificieri, i quali, muniti di attrezzature e strumenti tecnologici per la gestione di involucri sospetti, hanno raggiunto l’area segnalata per effettuare le verifiche. Nel frattempo, i carabinieri intervenuti per primi hanno richiesto la momentanea interruzione della circolazione ferroviaria sul tratto interessato e hanno bloccato il transito di veicoli lungo la strada adiacente.