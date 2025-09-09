Momenti di paura dopo la segnalazione di una valigia abbandonata a bordo dei binari della tratta ferroviaria Militello–Vizzini. La segnalazione arrivata da parte di personale di Rfi Italia è stata inoltrata ai carabinieri di Militello in Val di Catania che hanno subito raggiunto il posto indicato individuando il bagaglio vicino alla linea ferrata.
La valigia era posizionata in maniera sopraelevata rispetto al piano stradale, così è stata spostata in un luogo più adatto usando la tecnica della “tiranteria”. Questa manovra consiste nell’agganciare l’involucro con lunghi tiranti e trascinarlo fino a un punto protetto. Sottoposto il bagaglio a un controllo radiografico, è stata esclusa la presenza di dispositivi o meccanismi riconducibili a ordigni esplosivi. Una volta aperta la valigia, all’interno sono stati trovati un fucile ad aria compressa, 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma.