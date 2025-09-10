Si sta tenendo questa mattina la conferenza stampa organizzata da Sac e Aeroitalia e dedicata alla continuità territoriale. All’incontro stanno partecipando Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, Alessandro Aricò, assessore delle infrastrutture e della mobilità – Regione Siciliana, Fabio Nicolai, vicedirettore generale Enac, Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Sandro Gambuzza, consigliere del CdA di Sac, e Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare i prossimi collegamenti aerei dell’aeroporto di Comiso, nonché per illustrare il funzionamento e le opportunità offerte dal regime di continuità territoriale.