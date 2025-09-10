“Da una sollecitazione partita dal sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, il mese di agosto ha visto i bus navetta partire dai diversi Comuni della provincia che hanno aderito, per accompagnare i giovani, nelle località marittime, quali ad esempio, Marina di Ragusa – spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – Anche la nostra città ha fatto la sua parte grazie alla collaborazione della Consulta Giovanile Comunale che ha coinvolto i giovani di Comiso e Pedalino, in modo da rendere i loro spostamenti sicuri. Dal 1 al 31 agosto infatti, più il promo del 5, 6 e 7 settembre, tra Comiso e frazione hanno usufruito dei bus 1230 ragazzi che hanno prenotato tramite una apposita App per evitare sovraffollamento di utenti. Le corse attivate il venerdì, il sabato e la domenica, da Comiso e da Pedalino – ancora la Schembari – sono state due per giorno, in diverse fasce orarie. Una alle 20.00 circa, l’altra alle 23.00 verso Marina di Ragusa, e al ritorno, alle 01.15 e alle 03.45. Questo – sempre Maria Rita Schembari – per offrire la possibilità di andare a Marina di Ragusa o per trascorrere una serata tra una pizza, un panino, o qualunque altra cosa, o per andare a ballare”.

“Abbiamo pensato soprattutto – ancora Schembari – alla sicurezza stradale di questi giovani, perché sappiamo tutti che viaggiare la notte mette a rischio i ragazzi a causa di guidatori poco avvezzi alle norme del codice stradale, e quindi per dare serenità alle famiglie che non hanno la possibilità di vivere l’estate nelle località marittime. E’ un’esperienza che i giovani hanno fatto, che hanno apprezzato e che, probabilmente, potrà essere ripetuta anche l’anno prossimo e, se del caso, migliorata. Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco di Comiso- va ai giovani della Consulta che, ancora una volta, hanno dimostrato la validità di questo organismo e la loro fattività a vantaggio della comunità, ed agli uffici comunali del turismo e delle politiche giovanili”.