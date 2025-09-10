Fissata per venerdì pomeriggio l’autopsia di Giuseppe Raimondo (nella foto), il pastore di 45 anni, sposato e padre di tre figli, che è stato ferito a morte in contrada Fondo Oliva. L’esame autoptico sarà eseguito nell’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. La decisione è dell’autorità giudiziaria di Ragusa dopo avere preso atto delle indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Modica e dai militari dell’Arma della Tenenza di Scicli. Era il 22 agosto quando in una zona che sorge alla periferia del territorio comunale sciclitano fu lanciato l’allarme. Il corpo in gravi condizioni di Raimondo fu trasferito in ospedale al Maggiore-Baglieri di Modica. Poi, dopo qualche giorno, fu portato al Giovanni Paolo II di Ragusa per un intervento complesso. Che, però, non è mai stato eseguito visto che le condizioni dell’uomo si aggravarono sino alla morte. Gli inquirenti cercano di definire il quadro che sta diventando sempre più articolato. Raimondo è morto in seguito agli effetti devastanti di un colpo d’arma da fuoco all’addome.