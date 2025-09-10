“Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare Savita Russo, neo campionessa europea, insieme ai maestri e agli allievi della palestra Koizumi, guidati dal maestro Maurizio Pelligra”. Lo dice il sindaco di Scicli, Mario Marino.

“Un momento di grande orgoglio per la nostra città: il talento, la disciplina e il sacrificio dei nostri giovani atleti sono motivo di ispirazione per tutta la comunità – continua il primo cittadino – All’incontro, insieme con me, hanno partecipato gli assessori Giannone, Mariotta e Causarano, e i consiglieri comunali Arrabito, Micarelli e Muriana. Complimenti a Savita e a tutta la Koizumi per questo straordinario traguardo che porta in alto il nome di Scicli”.