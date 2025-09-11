La stagione calcistica siciliana si prepara a regalare nuove emozioni, e per alcune squadre, la gioia è arrivata in anticipo. Grazie ai ripescaggi decisi dal Comitato Regionale, diverse società avranno l’opportunità di misurarsi in categorie superiori. Tra le più fortunate, spiccano il Frigintini (nella foto), che torna in Promozione, e il Pozzallo e l’Atletico Ragusa, che salgono rispettivamente in Prima e Seconda Categoria.

Per la piccola frazione modicana, il ritorno nel campionato di Promozione rappresenta un traguardo di grande importanza e un premio per la serietà e l’impegno dimostrati negli anni. Dopo aver sfiorato la promozione sul campo, il ripescaggio sancisce il ritorno tra le grandi del calcio dilettantistico siciliano. L’entusiasmo è già palpabile tra i tifosi, che non vedono l’ora di supportare la squadra in questa nuova avventura.

Anche il Pozzallo può esultare. La squadra, che ha dimostrato grande valore nel campionato di Seconda Categoria, viene ripescata in Prima Categoria, un salto che la proietta in una dimensione calcistica più competitiva. Grande festa anche per l’Atletico Ragusa, che si guadagna un posto in Seconda Categoria.

Tra le altre ripescate che faranno compagnia al Frigintini nel campionato di Promozione ci sono l’Akragas e il Qalat, mentre il Piazza Armerina sale in Seconda Categoria.

Questi ripescaggi non solo premiano i risultati ottenuti sul campo, ma rafforzano l’intero movimento calcistico locale, dando a diverse realtà la possibilità di crescere e confrontarsi a livelli più alti. Per i tifosi, l’attesa per l’inizio della nuova stagione si fa sempre più trepidante, con la speranza che le squadre della provincia possano onorare al meglio i rispettivi campionati.