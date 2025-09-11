Un altro pilastro della città di Modica ci ha lasciati. Ieri, all’età di 95 anni, si è spento Carmelo Melilli (nella foto), figura storica e amata della comunità. Nel lontano 1952, Melilli fondò la prima autoscuola di Modica, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di modicani. Con la sua pazienza, attenzione e disponibilità, ha accompagnato migliaia di persone nel percorso per ottenere la patente di guida, contribuendo a formare non solo automobilisti, ma cittadini più consapevoli e sicuri sulle strade. La sua presenza è stata costante, un volto familiare e rassicurante nella vita quotidiana della città.

Oltre al suo impegno nel settore automobilistico, Carmelo Melilli ha dato un contributo fondamentale anche nel mondo sportivo. Ha guidato con passione e dedizione il Tennis Club Modica, offrendo a giovani e appassionati opportunità di crescita sportiva e sociale. La sua visione ha permesso al club di diventare un punto d’incontro e di svago, un luogo dove coltivare amicizie e la passione per il tennis. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio, alle 15, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.