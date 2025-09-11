Paura nel centro storico di Modica nella mattinata di giovedì, quando un incendio di natura dolosa ha interessato via Clemente Grimaldi, arteria parallela al corso Umberto. Le fiamme hanno avvolto le strutture in legno che rivestivano alcuni cassonetti della raccolta differenziata, collocati al servizio delle attività commerciali della zona. In pochi minuti il fuoco ha distrutto le coperture, sprigionando fumo denso che ha allarmato residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, che hanno domato il rogo ed evitato che l’incendio potesse propagarsi ad auto in sosta o agli edifici vicini. Fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto, chiaramente doloso, che ha colpito il cuore della città barocca. L’episodio ha destato sconcerto tra i commercianti e i cittadini, che chiedono maggiori controlli e misure di prevenzione per tutelare il centro storico da atti vandalici di questo tipo. Intanto, l’ufficio ecologia sta già provvedendo alla sostituzione dei cassonetti.