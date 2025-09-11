“Il quartiere di Sant’Andrea è il primo di una serie di aree del centro storico e periferiche dove andremo ad incontrare o residenti”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri che aggiunge: “Ieri, insieme agli assessori Concetta Spadaro, Piero Armenia e Samuele Cannizzaro e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, sono stata a Sant’Andrea per ascoltare dalla loro voce problematiche, esigenze e richieste di chi vive lì, per dare risposte e per condividere le soluzioni”.

“Torneremo a Sant’Andrea – prosegue il primo cittadino – e andremo in altre zone della città per continuare, come amministrazione, assieme alle modicane e ai modicani, un percorso concreto verso la soluzione di ciò che non va e per migliorare dove c’è da lavorare. Siamo pronti e continuiamo ad essere al servizio della nostra città. Perché vogliamo prendercene cura e farlo assieme ai nostri concittadini”.