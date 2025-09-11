Monterosso Almo celebra Maria Santissima Addolorata, patrona del centro montano ibleo sin dal 1644. Una festa, dunque, che ha origini antiche e che prende il via quest’oggi con il novenario che si svolge nel santuario in cui si venera il simulacro della Vergine Madre e che culminerà con la celebrazione esterna di domenica 21 settembre. Oggi pomeriggio, alle 18,45, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 19,30 poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Carcanella. Alle 20,30 i giochi popolari 2.0 a cura degli animatori del Grest. Domani, venerdì 12 settembre, in occasione del Santissimo nome di Maria, alle 9 celebrazioni delle lodi ed esposizione del Santissimo Sacramento, alle 12 celebrazione dell’Ora media e benedizione eucaristica. Alle 19,30 celebrazione eucaristica presieduta da don Alessio Leggio, novello sacerdote. Durante la celebrazione saranno benedetti tutti coloro che portano il nome di Maria. Alle 20,30, la seconda edizione del memorial Paolo Tavano – urban trailer a staffetta sulle strade del quartiere Matrice. Alle 21,30, in piazza Sant’Antonio, spettacolo musicale a cura dell’amministrazione comunale. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalla festa.