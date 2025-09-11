Ancora problemi con la potabilità dell’acqua a Vittoria. Dopo il caso di Scoglitti, stavolta i riflettori sono puntati sul tratto della Sp 18 Vittoria-Santa Croce Camerina tra l’incrocio della strada Vittoria-Scoglitti e la riserva del Pino d’Aleppo.

Con ordinanza n.73 di oggi, il sindaco Francesco Aiello ha disposto il divieto assoluto di uso dell’acqua potabile, alimentari e per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, distribuita dalla rete comunale e di quella già immagazzinata nei serbatoi e nelle cisterne delle proprie abitazioni, previa bollitura, fino alla revoca dell’ordinanza in questione. Lo scorso 3 settembre, un dipendente della Provincia, in servizio presso il presidio Riserva pino d’Aleppo, ha lamentato verbalmente al personale del servizio idrico forte odore di fognatura nell’acqua distribuita dalla rete comunale all’interno dei propri uffici. Dopo un prelievo in tre punti differenti della rete, i campioni portati a esaminare in un laboratorio analisi hanno evidenziato una serie di difformità dei parametri ai requisiti richiesti.