Si terranno lunedì, alle 10, nella parrocchia ortodosso romena Santa Melania Romana a Vittoria, i funerali di Marius Ionut Mihalache (nella foto). E’ il 39enne che ha perso la vita domenica scorsa sulla Palazzolo Acreide-Cassaro mentre viaggiava sulla propria moto di grossa cilindrata. Lascia la moglie, incinta di otto mesi, e una figlia. Dopo il rito, la salma sarà traslata al cimitero di Comiso. La sua scomparsa ha colpito parecchio la città di Comiso dove il giovane si era molto integrato anche grazie alla sua attività imprenditoriale.