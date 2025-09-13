Gabriel Savarino sigla il suo primo contratto di lavoro. A dargli la grande opportunitàche ha festeggiato questo momento sottolineando l’importanza dell’evento per l’intera comunità. Per il giovane Gabriel si tratta di un traguardo molto importante che rappresenta il culmine di un percorso che lo ha visto diplomarsi al Principi Grimaldi di Modica e poi svolgere l’alternanza scuola lavoro al ristorante Al Carato. Oggi per Gabriel inizia una nuova esperienzaUn esempio concreto di come passione, impegno possano aprire nuove opportunità. Un grande plauso va anche a Torre del Sud che crede nell’inclusione, non sempre scontata, dando esempio un esempio virtuoso.