Attimi di terrore venerdì sera sulla Strada statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove una Fiat 500 con a bordo cinque giovani modicani è stata protagonista di un grave incidente autonomo. Fortunatamente, i ragazzi sono rimasti illesi, riportando solo qualche lieve escoriazione, nonostante la dinamica dell’accaduto sia stata piuttosto violenta. L’incidente si è verificato quando il conducente, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha iniziato un pericoloso testa coda, terminando la sua corsa contro un muro e abbattendo diversi metri di guardrail. L’impatto ha ridotto il veicolo a un ammasso di lamiere contorte, ma l’abitacolo ha retto, proteggendo gli occupanti. I cinque ragazzi, pur sotto shock, sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto e sono stati soccorsi dal personale medico intervenuto sul posto. Un’altra volta la sicurezza delle auto moderne ha evitato conseguenze ben più tragiche, trasformando un potenziale disastro in un grande spavento per questi ragazzi e le loro famiglie.