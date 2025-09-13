Incidente autonomo, forse per l’elevata velocità, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi del passaggio a livello della fontana della Pace. Una Jeep ha perso il controllo e si è ribaltata. Feriti in maniera lieve i due occupanti. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito. E’ intervenuta la ditta Recoge di Acate per rimettere in sicurezza la carreggiata rimuovendo il veicolo e i detriti rimasti sul posto dopo l’incidente (foto Franco Assenza).