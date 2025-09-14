Sabato e domenica, nella diocesi di Ragusa, il tradizionale pellegrinaggio regionale, quest’anno giubilare, di Alleanza Cattolica, associazione che svolge un’azione di apostolato culturale e civile, che si situa nell’ambito delle opere di misericordia spirituale, proponendosi lo studio e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva dell’edificazione di una società “a misura di uomo e secondo il piano di Dio”. Sabato 13, presso l’istituto Cor Jesu, mons. Giuseppe La Placa ha tenuto un intervento sul tema della vita e successivamente è stato presentato il libro Le stelle di Dante, del prof. Daniele Fazio, con gli interventi del prof. Ferdinando Raffaele e dell’autore stesso. Domenica 14, infine, militanti e amici dell’associazione hanno partecipato alla messa nella cattedrale di San Giovanni Battista. La funzione religiosa è stata celebrata da mons. La Placa (foto Bracchitta).