Rosmarino più forte e determinato. Niente da fare al Fresina per il Vittoria calcio (nella foto) che stecca la prima di campionato. In trasferta i biancorossi sono stati battuti con il punteggio di 2-1 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Medouani e Gatto. Ci ha provato Margaritini, al 91esimo, a ridare slancio ai biancorossi di mister Campanella ma era ormai troppo tardi affinché la partita potesse assumere una inerzia diversa. Dunque, mesto ritorno a casa per il Vittoria che proverà a rifarsi in casa.