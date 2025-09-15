La chiesa ortodossa romena Santa Melania Romana di Vittoria ha ospitato questa mattina i funerali di Marius Ionut Mihalache (nella foto). E’ l’uomo di 39 anni venuto a mancare lo scorso 7 settembre a causa del tragico incidente in moto accaduto lungo la strada Palazzolo Acreide-Cassaro. La salma sarà successivamente traslata al cimitero di Comiso, dove viveva con la moglie, incinta di otto mesi, e la figlia.

“Il drammatico incidente che ha tolto la vita a Marius – ha scritto il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari in un post – è un colpo durissimo per tutta la comunità. Era un uomo che, con grande impegno e onestà, aveva realizzato il sogno di affermarsi come imprenditore artigiano, guadagnandosi stima e affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme per la famiglia, gli amici e la città intera”.

Il sacerdote Chilcos ha ricordato la vittima: “Grazie a Dio l’ho conosciuto. Invito la famiglia a non disperare, Cristo è risorto. Preghiamo per l’anima di Ionut affinché raggiunga il regno di Cristo”. Appena ieri si erano svolti i funerali degli altri due giovani vittime dello stesso incidente: Nunzio Parisi, 33 anni, e la compagna Giuliana Briguglio, 39 anni. Le esequie della coppia si sono svolte in due momenti distinti: la prima a Francofonte, presso la Chiesa Madre, con una sosta davanti alla casa natale di Giuliana, e nel pomeriggio a Grammichele, paese d’origine di Nunzio, dove è stato proclamato il lutto cittadino. La coppia lascia un bambino di 10 anni. I funerali celebrati a distanza di giorni dopo che la Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto, ha dato il nulla osta.