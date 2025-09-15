Il Contingente Inl Sicilia ha portato a termine una serie di controlli nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nel Ragusano, rilevando gravi irregolarità e sospendendo due attività.

Nel settore edile, l’ispezione in un cantiere di Comiso ha evidenziato gravi carenze di sicurezza: lavori effettuati a oltre 4 metri senza adeguate protezioni e presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. L’attività è stata sospesa e le sanzioni, comminate all’impresa affidataria, all’impresa esecutrice in subappalto e al coordinatore per la sicurezza, ammontano complessivamente a 12.000 euro.

In agricoltura, controlli a Vittoria e Ispica hanno portato alla scoperta di due lavoratori in nero su tre, tra cui un immigrato privo di permesso di soggiorno, l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e attrezzature non conformi. Anche in questo caso l’attività è stata sospesa, con sanzioni pari a circa 16.000 euro.

Un’altra azienda agricola è stata invece destinataria di una prescrizione di 2.000 euro per attrezzature non idonee, senza sospensione dell’attività.