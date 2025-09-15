Un pedone che stava attraversando la strada in via della Costituzione, lungo il polo commerciale, nei pressi della rotatoria per la Modica Mare è stato investito da uno scooter con in sella 2 giovani. L’impatto si è verificato intorno alle ore 22 di domenica nel tratto tra la galleria Solaria e l’atelier La Sposa Mugnieco, nel cui piazzale era in corso una sfilata di abiti da sposa. Sono intervenute 2 ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Tre i feriti, di cui 2 in modo lieve. L’uomo investito e il ragazzo alla guida dello scooter sono stati trasportati al vicino pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sono intervenuti anche i carabinieri. La dinamica dell’incidente è al vaglio.