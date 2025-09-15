Confcommercio provinciale Ragusa esprime piena solidarietà alla proprietà del McDonald’s di via Giorgio La Pira, nel capoluogo ibleo, colpita, nelle prime ore di questa mattina, da un incendio che ha danneggiato parte della nuova struttura. In attesa di comunicazioni ufficiali, desta forte preoccupazione l’ipotesi che il rogo possa essere di natura dolosa, come suggeriscono le prime indagini delle forze dell’ordine. “Siamo vicini all’imprenditore vittima di questo grave episodio – dichiarano il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e la presidente sezionale Rosamaria Chiaramonte – e ribadiamo che ogni atto intimidatorio nei confronti di chi investe e crea lavoro nel nostro territorio è assolutamente inaccettabile. Non possiamo consentire che simili gesti minino la serenità della comunità e il tessuto economico locale. Confcommercio si schiera al fianco di chi subisce intimidazioni e chiede che sia fatta piena luce su quanto accaduto, nella convinzione che la legalità e la sicurezza siano valori irrinunciabili per tutti”.