Dopo che ieri è stata celebrata la solennità liturgica di Maria Santissima Addolorata, in particolare con l’accensione della lampada votiva e la lettura dell’atto di consacrazione alla santa patrona da parte della presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, alla presenza del sindaco, Salvatore Pagano, proseguono oggi i festeggiamenti in onore della Patrona di Monterosso Almo. In particolare, in primo piano, oggi la giornata della famiglia. Alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Randello. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per i bambini battezzati e le persone sposate quest’anno. Alle 20,30, in piazza Sant’Antonio, la quarta edizione del torneo di calcio balilla umano per adulti e bambini. Domani, invece, è la giornata dei comitati. La santa messa sarà presieduta alle 19,30 da don Graziano Martorana. Durante la celebrazione saranno presenti i comitati Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista.Alle 20,30, in piazza Sant’Antonio, le fasi finali della quarta edizione del torneo di calcio balilla umano. Alle 21,30, la premiazione del torneo di calcio balilla e spettacolo musicale in collaborazione con Turi Minardi. Giovedì, invece, sarà celebrata la giornata dei nonni e degli anziani. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Antoci. In piazza Sant’Antonio, alle 21, ci sarà la quarta edizione della festa dei nonni e degli anziani. A presentare Alessia Giaquinta. A seguire, lo spettacolo musicale con il trio “Musica e magia” diretto da Damiano Scollo. Da aggiungere, altresì, che l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, sta continuando ad effettuare un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalla festa.