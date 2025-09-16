Celebrati ieri sera, nella chiesa Madre di Giarratana, i trent’anni di ordinazione sacerdotale di padre Franco Ottone, nuovo parroco della cittadina iblea. Assieme a lui numerosi confratelli che non hanno voluto mancare a questo momento: c’erano i sacerdoti Andrea La Terra, Luca Bonomo, Francesco Mallemi, Johns Joseph Avuppadan, Giuseppe Russelli, Flavio Maganuco, Mauro Nicosia ed Ettore Todaro. Don Ottone ha avuto parole di sincera stima nei confronti dei confratelli che non solo non hanno voluto mancare a questo momento ma lo hanno pure spinto a organizzarlo. Un momento che lo stesso parroco non voleva mettere in risalto considerato che venerdì alle 19 ci sarà il suo insediamento ufficiale in comunità con un’altra cerimonia che vedrà la presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. La comunità di Giarratana ieri ha risposto come sempre con grande affetto per una celebrazione che assume un significato spiritualmente molto profondo.