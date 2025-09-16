Modica piange la scomparsa di Rita Aprile, vedova Claudio Civello. Aveva 65 anni. Lascia la figlia. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
