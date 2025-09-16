All’inizio del nuovo anno pastorale, la Chiesa di Ragusa è convocata dal vescovo mons. Giuseppe La Placa per vivere un importante momento di comunione e riflessione. L’Assemblea Pastorale Diocesana avrà come tema la Parte II del Documento finale del Sinodo Universale, dal titolo “Sulla barca, insieme – La conversione delle relazioni”.L’appuntamento è rivolto a sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, laici e laiche impegnati nelle comunità parrocchiali e nelle aggregazioni laicali, ai membri dei consigli pastorali parrocchiali e vicariali e a tutti coloro che desiderano prendere parte al cammino della Chiesa locale. L’Assemblea si svolgerà presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa, nelle serate del 22 e 24 settembre 2025, a partire dalle ore 19:30, e sarà articolata in due momenti: – Lunedì 22 settembre: intervento della prof.ssa Maria Dolores Doria, referente regionale per il Cammino Sinodale in Sicilia, sul tema della conversione delle relazioni. – Mercoledì 24 settembre: i partecipanti saranno suddivisi in gruppi sinodali per elaborare proposte concrete da consegnare al discernimento del vescovo, che successivamente offrirà le indicazioni pastorali per il nuovo anno. L’assemblea rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare insieme lo spirito di comunione e corresponsabilità, affinché il cammino della nostra diocesi sia sempre più orientato al Vangelo e al servizio delle comunità.