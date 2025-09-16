“Non sono pazzo, ho perso la pazienza al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa perché stavo troppo male a causa del dolore insopportabile alla gamba, e nessuno mi dava retta”. E’ quanto dichiarato alla stampa dal paziente tedesco che, nei giorni scorsi, ha dato luogo a qualche momento di scompiglio al Giovanni Paolo II. “Mi sono saltati i nervi dopo l’ennesimo viaggio al pronto soccorso in preda ad un dolore lancinante ad una gamba, per sentirmi dire che mi avrebbero ancora una volta trattato solo con un antidolorifico. Allora ho perso la pazienza – sottolinea – Volevo solo che mi anticipassero la terapia del dolore già prescritta in precedenza, visto che trascorro intere notti senza dormire. Ma dovrò comunque aspettare fino a giorno 24. Non avrei voluto reagire così, ma ero esasperato e mi dispiace”. L’uomo sta vivendo una vera e propria odissea sanitaria, sottoponendosi anche ad interventi chirurgici, peraltro non riusciti perfettamente, dopo l’incidente ad una gamba di circa un anno fa. Ha spiegato che non era comunque sua volontà creare momenti di tensione al pronto soccorso.