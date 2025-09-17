Il comitato internazionale per la difesa dei diritti umani, formato da Defending human rights, International federation for human rights, Human rights, Association of Sub-saharan Africa countries, ha assegnato il premio internazionale “Miriam Makeba – Mama Africa” per l’anno 2025/2026 alla dottoressa Valentina Spata (nella foto), riconoscendole il titolo di Madrina dei diritti umani.

Il premio viene conferito a personalità che, con coraggio, passione e dedizione, hanno contribuito in maniera significativa alla difesa dei diritti umani e alla promozione della dignità delle persone. Quest’anno il riconoscimento va a una donna siciliana, che ha dedicato la sua vita alla tutela dei più vulnerabili, alla giustizia sociale e al sostegno delle comunità.

“Ricevere il premio ‘Miriam Makeba – Mama Africa’ – dichiara la dottoressa siciliana Valentina Spata, originaria di Ragusa – è un onore immenso che condivido con tutte le persone che ogni giorno lottano per la libertà, la giustizia e i diritti fondamentali. Questo riconoscimento non è soltanto personale, ma appartiene a chi crede che la solidarietà e l’impegno possano davvero cambiare il mondo. Continuerò a dedicare le mie energie a difendere chi non ha voce, perché i diritti umani non hanno confini né barriere”.

Il comitato sottolinea come la figura della dottoressa Spata rappresenti oggi un faro di speranza e un modello di impegno concreto per le nuove generazioni.