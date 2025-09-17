Patrizia Valenti (nella foto) nuovo capo di gabinetto vicario del presidente Schifani

Da oggi entra nell’ufficio di gabinetto del presidente della Regione, Renato Schifani. La dirigente regionale assume il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, designato dirigente generale del dipartimento Energia.

Patrizia Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale (l’ultimo in ordine di tempo al dipartimento Ambiente). E’ stata anche commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa. Per assumere il nuovo ruolo lascia la direzione della biblioteca centrale Regione Siciliana “Alberto Bombace”.

“Sono particolarmente lieta e grata della fiducia accordatami dal presidente Schifani – dice la dottoressa Valenti – che mi ha voluto nel suo gruppo di lavoro. Porto nel cuore il ricordo sempre vivo dell’esperienza fatta a Ragusa e delle comunità iblea, laboriosa e dedita sempre a cose nuove. E auguro a tutti voi lo sviluppo ed il miglioramento della qualità della vita che vi meritate”.