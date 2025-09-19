La comunità di Frigintini, ma anche quella di Modica, è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mariagrazia Sigona. La donna ha probabilmente accusato un malore ed è venuta a mancare. Accanto a lei, sul letto, il figlioletto di due anni. Così è stata trovata la malcapitata dopo che i familiari hanno avvisato i sanitari per cercare di capire che cosa era accaduto, allertati in proposito dal marito che era uscito per andare a lavorare e non era più riuscito a mettersi in contatto con la donna. Mariagrazia Sigona aveva 38 anni ed era ben voluta da tutta la comunità di Frigintini. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.