“I lavori di restauro e rigenerazione dei Giardini Iblei, cuore verde del nostro quartiere barocco, procedono nei tempi e nei modi previsti – dichiara il sindaco Peppe Cassì – al punto che possiamo già restituire ai ragusani e ai turisti i primi spazi rinnovati. Pur all’interno del contesto di un’opera ancora in corso di realizzazione, bambinopoli e area fitness, una totalmente rigenerata e l’arte creata ex novo, sono infatti già pronte. Giochi nuovi, altri manutenuti, tappeto anti trauma: ma la cosa che più mi preme sottolineare della nuova bambinopoli è l’installazione di giochi accessibili anche ai bambini con disabilità, affinché questo spazio sia quanto più possibile un luogo aperto a tutti. L’area fitness è invece costituita da 11 attrezzi, dando così risposta alle richieste e ai suggerimenti di ragazzi di Ibla e studenti universitari che chiedevano spazi all’aperto in cui potersi allenare”.

“L’intervento – prosegue l’assessore al Verde Pubblico, Mario D’Asta – è pensato affinché tutti i Giardini diventino ancora più accessibili e inclusivi. È già stata predisposta, ad esempio, l’area picnic che accoglierà tavoli e sedute. Procederemo ovviamente anche a piantumazioni, con 22 nuovi alberi da 2,5 metri e diametro 35 centimetri, mentre sono già stati piantati in oltre 2.000 bossi per rinnovare tutte le siepi. Area sgambettamento cani quasi pronta. Manca poco anche per l’area sgambettatamento cani, con fontanella, sedute e apposito contenitore per le deiezioni canine. Ringrazio il consigliere Giovanni Sortino che sta seguendo da vicino lo svolgimento dei lavori, gli uffici al Verde pubblico e tutto il personale coinvolto”.