Grave incidente al km 13 della Strada statale 124 Siracusana, all’altezza del bivio Molona, innesto Ss 417, Catania-Gela, svincolo Caltagirone nord.

Lo scontro è avvenuto stamani tra una Ford Fiesta, a bordo della quale viaggiavano due persone di San Michele di Ganzaria, e un mezzo furgonato Iveco. Illeso, ma in comprensibile stato di shock, il conducente dell’Iveco, che è stato poi soccorso dai sanitari della postazione 118 di Mirabella Imbaccari.

Gli occupanti dell’utilitaria viaggiavano in direzione Caltagirone. Il bilancio è di due feriti, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 della postazione India 7 di Caltagirone. Rilievi polizia locale Caltagirone, viabilità personale Gruppo Anas-Fs.