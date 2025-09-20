Si è svolto ieri sera un emozionante incontro di ex alunni dell’Istituto tecnico industriale di Ragusa della prima sezione Elettrotecnici che si costituì nel 1972 e sfornò i primi diplomati nel 1975. Tutti maschietti come era tradizione dell’Itis di Ragusa, dove una sparuta rappresentanza femminile era presente solo nella sezione dei chimici, e molti “pendolari” dei Comuni della provincia.Non a caso, durante la piacevole serata, oltre ai tantissimi e scoppiettanti ricordi goliardici, si sono evocate le lotte studentesche concluse con l’ottenimento del trasporto gratuito per i pendolari, dopo una leggendaria occupazione della palestra dell’Itis e una straripante assemblea al cinema La Licata. All’appello hanno risposto i seguenti pensionati: Umberto Assenza di Modica, il musicista ragusano Mario Cavalieri dipendente del consorzio di Bonifica, Tino Costanzo di Vittoria, Salvatore Di Rosa dipendente del Comune di Modica, Gianni Distefano operatore geofisico piattaforme petrolifere nonchè “Cappuccinaro” di Ragusa, Antonio Galesi di Santa Croce Camerina, Gaetano Graziano di Ragusa, Giorgio Gurrieri perito assicuratore, attore ragusano (ha seguito le orme del cognato, il grande Marcello Perracchio), Gaudenzio Iacono tecnico in diverse società anche nella costruzione di barche e cittadino di Ibla, Giuseppe Incarbone impiegato ministero degli Interni di Ragusa, Claudio Linguanti insegnante e preside di Giarratana, Carmelo Lo Presti, dirigente azienda ascensori, artista figurativo, di Ibla, Checco Pioggia insegnante, allenatore di pallacanestro, consigliere comunale di Ragusa, “ingegnere” Pietro Pisana, insegnante di Ragusa, Angelo Puglisi dipendente Enel di Pedalino, Pino Russo, bancario di Ragusa, Salvatore “Mercedes” Spadaro, insegnante di Modica, Giovanni Vacirca di Santa Croce Camerina, Roberto “Lamparina” Voi, giornalista, fondatore di Tele Nova Ragusa e, tramite videochiamata da Pescara, Giuseppe Lo Giudice insegnante, allenatore di pallacanestro anche in Serie A femminile. Assenti “giustificati” (dai propri figli o nipoti) Rosario Buscemi, dipendente Enel di Ragusa, Michele Di Nardo, insegnante di Ragusa, Carmelo “Meno Panza” Massari, metalmeccanico di Ragusa, Salvio Bufardeci veterinario di Ragusa.