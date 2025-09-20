Ennesimo incendio di rifiuti agricoli a Vittoria in via del Frappato. La denuncia di Terre pulite. “Oggi – dicono gli ambientalisti – sono andati in fiamme quintali di plastica agricola accumulata e abbandonata in un terreno dove un tempo sorgevano strutture ormai in apparenza dismesse. Intorno all’area si trovano numerose aziende ancora attive, anche con nomi di rilievo. Tre di noi si sono recati subito sul posto per segnalare l’accaduto il più rapidamente possibile. Terre Pulite è presente, forse più delle istituzioni stesse. Continuiamo a fare la nostra parte, come squadra compatta e determinata, anche davanti a situazioni che sembrano ripetersi senza soluzione. Auspichiamo la collaborazione di tutta la cittadinanza: denunciare, segnalare e non voltarsi dall’altra parte è l’unico modo per fermare questa piaga”.