Il Vittoria calcio passeggia con il Melilli e riscatta il passo falso della prima giornata di andata. Tra le mura amiche, dinanzi a una splendida cornice di pubblico, i biancorossi si sono imposti con il risultato di 5-1. I padroni di casa la sbloccano subito al 9’ con Ankovic. Al 22’ è lo stesso marcatore d’apertura dei giochi a raddoppiare. Gli ospiti, però, non ci stanno e accorciano le distanze al 20’ della ripresa con Ventura. Sale, però, in cattedra bomber Cocimano (nella foto) che segna al 27’ il 3-1 e poi allo scadere dell’incontro il 4-1. Ma i biancorossi non sono ancora paghi e al 48’ arriva pure il 5-1. Tre punti d’oro che permettono a mister Campanella di guardare avanti con tranquillità.