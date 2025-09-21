È scomparso il quadretto della Madonnina che da anni abbelliva la fontana ai piedi della chiesa Madre di Ispica. La sparizione, avvenuta ieri, ha destato sconcerto e amarezza nella comunità locale, profondamente legata a questo simbolo di devozione.A confermare l’accaduto è una nota diffusa ieri dal sindaco Innocenzo Leontini e dall’assessore Massimo Dibenedetto, che parlano senza esitazioni di “ennesimo furto”. «Si lavora in stretta collaborazione con la stazione carabinieri di Ispica per identificare l’autore del vile atto. Siamo fiduciosi che il lavoro dei carabinieri, della polizia locale, dello staff che gestisce la videosorveglianza e la collaborazione dei cittadini porterà i suoi frutti e porrà fine a questi eventi che toccano la nostra comunità». Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per cercare di risalire all’autore del gesto.