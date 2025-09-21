“Nelle ultime ore la nostra città è stata scossa da un grave episodio di violenza avvenuto nel cuore del centro storico. Una rissa tra cittadini stranieri è infatti degenerata in una sparatoria in Largo Gramsci e successivamente in un accoltellamento in via Aleardi”. Lo dice il sindaco Mario Marino. “Grazie al pronto intervento dei carabinieri – sottolinea il primo cittadino – le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e, secondo le prime informazioni, vi sarebbe già un fermo. Si tratta di notizie ancora in corso di aggiornamento. Esprimo la mia vicinanza alla comunità per quanto accaduto e ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini. La nostra città merita serenità e convivenza pacifica: continueremo a vigilare e a collaborare con le autorità competenti perché simili episodi non si ripetano. Come amministrazione siamo preoccupati per l’aumento di questi fenomeni, ma confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”.