Episodio dai contorni ancora da decifrare nel centro storico di Scicli dove i carabinieri hanno transennato un’area in via Penna. Pare, dalle prime sommarie ricostruzioni, che due cittadini di nazionalità albanese si siano inseguiti con pistola in pugno. L’inseguimento sarebbe partito da piazza Italia sino ad arrivare in via Penna, dove uno dei due sarebbe rimasto a terra perché ferito, non si capisce se in seguito alla caduta oppure se attinto dai colpi di arma da fuoco. Di certo c’è che i carabinieri sono intervenuti transennando l’area e che numerose testimonianze di cittadini abbiano riscontrato l’episodio in questione.