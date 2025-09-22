“Sinceramente non trovo parole per definire chi è entrato nella scuola Alessandro Volta (nella foto) danneggiandone la struttura e rubando dei computers. Perché dire che sono degli animali è fare loro un complimento”. Così il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone. Il quale aggiunge: “Chi danneggia i nostri alunni è fuori dal vivere civile e compie un attentato al futuro, alle giovani generazioni, a tutta la comunità. Auspico che le forze dell’ordine possano individuare al più presto questi vigliacchi e porgo a nome di tutta l’Amministrazione la più sincera solidarietà alla dirigenza, al personale scolastico, agli alunni”.