Sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione Leontini verso la pulizia dei corsi d’acqua pubblici. Grazie all’impulso dall’assessore dott. Massimo Dibenedetto e dal lavoro di squadra attuato con il capo settore geom. Salvatore Nigito, l’amministrativo signora Petrolo e con il geometra Giuseppe Caschetto, che ha seguito minuziosamente gli ultimi lavori di pulizia canali finanziati dall’Autorità di Bacino, il Governo Schifani ha deciso di continuare ad investire sul territorio ispicese, accogliendo le sollecitazioni del sindaco Leontini e dell’assessore Dibenedetto. Finanziato ed autorizzato dal commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ing. Sergio Tumminello l’attuazione di un intervento, dell’importo complessivo di 965.340 euro, che interesserà il riefficientamento del corso d’acqua dei Torrenti Cava Sulla e Torrente Cava Scardina per un tratto di 9,0 km. Siamo contenti – dichiarano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – del fatto che il presidente Schifani e il suo Governo abbiano ascoltato le nostre istanze e che tengano alta l’attenzione sul problema dei corsi d’acqua che spesso, non puliti, hanno provocato più danni di quelli che si potevano evitare investendo nella prevenzione. Quasi due milioni di euro in due anni per la pulizia canali ad Ispica – concludono il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – è un evento storico e testimonia la bontà del nostro buon lavoro”.