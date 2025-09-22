Il 28enne albanese armato e inseguito non presenterebbe né ferite da taglio né da arma da fuoco, ma la ferita più grave è alla testa e potrebbe essere stata causata da una caduta (probabilmente provocata da una colluttazione). Questo naturalmente non riduce la gravità di quanto accaduto con uomini armati in centro e una faida aperta tra extracomunitari che potrebbe essere legata al traffico di droga (nella foto come si presentava ieri la zona in questione, con numerose macchie di sangue).

“In seguito ai fatti di domenica 21 settembre, quando tre individui si sono affrontati armati di pistola e coltello in pieno centro storico e in orario diurno – è scritto in una nota proveniente dal palazzo di Città – il sindaco di Scicli Mario Marino, interpretando i sentimenti di preoccupazione della comunità per l’innalzamento del livello dello scontro di bande criminali, probabilmente mosse dal predominio sul mercato della droga, ha chiesto la convocazione del comitato ordine pubblico e sicurezza per affrontare tali temi con il prezioso contributo di tutte le amministrazioni dello Stato”.